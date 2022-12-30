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Из квартиры-на улицу.Банки безжалостны.Не всегда справедливо

Из квартиры-на улицу.Банки безжалостны.Не всегда справедливо

Какие перспективы для тех, кто «нечист на руку»!В случае коррупционной составляющей (сговора кого-либо из работников банка, имеющего отношение к ипотечным договорам, и фигуранта, который согласен по бросовой цене приобрести дорогостоящую недвижимость, а в последствии продать ее по настоящей, рыночной цене).

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