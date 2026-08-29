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TotalEnergies вышла из «Арктик СПГ‑2», передав 10% структуре НОВАТЭКа

TotalEnergies вышла из «Арктик СПГ‑2», передав 10% структуре НОВАТЭКа Французский энергетический гигант TotalEnergies официально подтвердил завершение выхода из проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ‑2».

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