TotalEnergies вышла из «Арктик СПГ‑2», передав 10% структуре НОВАТЭКа Французский энергетический гигант TotalEnergies официально подтвердил завершение выхода из проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ‑2».
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