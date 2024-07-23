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Байден 23 июля вернется в Белый дом после изоляции в Делавэре из-за коронавируса

Американский лидер Джо Байден 23 июля вернется на собственное рабочее место в Белом доме после изоляции в своем доме в штате Делавэр, в котором президент страны начиная с минувшей недели лечился от COVID-19.

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