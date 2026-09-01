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RT Russia

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RT: генерал ВСУ Шведюк был гражданином России и владел квартирой в Москве

RT: генерал ВСУ Шведюк был гражданином России и владел квартирой в Москве

Бригадный генерал Вооружённых сил Украины Владимир Шведюк, который курирует строительство укрепрайонов на границе с Белоруссией, в начале 2000-х годов владел квартирой в Москве и имел гражданство России.

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