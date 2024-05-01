Боксер Тищенко заявил, что Гурули мог на что-то рассчитывать, говоря о подкупе

Заслуженный мастер спорта России по боксу Алексей Тищенко в интервью Vprognoze заявил, что обвинивший россиян в подкупе на чемпионате Европы 2024 года Лаша Гурули из Грузии мог выдвинуть это обвинение ради выгоды.
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