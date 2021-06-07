Мировое обозрение

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Украинцы тремя словами перечеркнули мечты Зеленского заменить белорусские товары

Украинцы тремя словами перечеркнули мечты Зеленского заменить белорусские товары

Поводом для народного возмущения стало громкое заявление "слуги народа" Юрия Камельчука. В эфире украинского телеканала "НАШ" Камельчук заявил о десятках производителей, готовых заменить товары, которые ранее Киев импортировал из Белоруссии.

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