Украинцы тремя словами перечеркнули мечты Зеленского заменить белорусские товары

Поводом для народного возмущения стало громкое заявление "слуги народа" Юрия Камельчука. В эфире украинского телеканала "НАШ" Камельчук заявил о десятках производителей, готовых заменить товары, которые ранее Киев импортировал из Белоруссии.
Поводом для народного возмущения стало громкое заявление "слуги народа" Юрия Камельчука. В эфире украинского телеканала "НАШ" Камельчук заявил о десятках производителей, готовых заменить товары, которые ранее Киев импортировал из Белоруссии.
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