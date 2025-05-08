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Царьград

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Россия на втором месте в мире по дешевизне бензина среди стран G20

Россия на втором месте в мире по дешевизне бензина среди стран G20

Россия занимает второе место в «Большой двадцатке» по дешевизне бензина, уступая лишь Саудовской Аравии.

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