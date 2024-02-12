Иначе разрушат здоровье: есть лишь 7 ситуаций, когда женщине нужны «ежедневки»

Ежедневные гигиенические прокладки активно рекламируют. Маркетологи находят много аргументов в пользу их регулярного применения, которые точно попадают в цель и внушают аудитории, что «ежедневки» — изделия «дышащие и безвредные».
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