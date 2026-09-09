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Нижегородская правда

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Уже свыше 7 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области

Уже свыше 7 тысяч случаев ОРВИ зафиксировали в Нижегородской области

С 31 августа по 6 сентября в Нижегородской области зарегистрировали более 7 тысяч случаев ОРВИ. Об этом сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

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