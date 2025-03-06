Из авиаторов - в пехоту: ВСУ пополняют "мясные" ряды. Свежие сводки с фронтов СВО

С помощью дефицитных специалистов командование латает дыры в личном составе.Вооружённые силы Украины испытывают нехватку личного состава на оборонительных позициях и в своих безуспешных попытках контратаковать.
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