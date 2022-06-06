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В Иванове на один день в июне РТРС отключит телевидение и радио

В Иванове на один день в июне РТРС отключит телевидение и радио

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщила о предстоящем перерыве трансляции в Иванове 20 бесплатных телеканалов, канала «Дисней» и радиостанций «Радио России», «Новое Радио», «Радио Шансон», «Маяк», «Вести ФМ», «Русское Радио».

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