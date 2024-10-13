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«В других лигах люди умирают от передозировки наркотиками, и это более важная проблема, чем поведение Литвина». Осипов про заявления о закрытии Медиалиги

«Мы все люди, которые живут внутри законодательства. Если мы ему противоречим, наверное, это повод нас закрыть.

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