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Украине получила меньше трети выделенных на оружие средств

Украине получила меньше трети выделенных на оружие средств

Еврокомиссия перевела Украине менее трети средств на оружие, выделенных на 2026 год в рамках кредита Евросоюза, сообщил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

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