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Корейская биржа продлит часы торгов для привлечения иностранных инвесторов

Корейская биржа продлит часы торгов для привлечения иностранных инвесторов

Корейская биржа (Korea Exchange) с понедельника продлит регулярную торговую сессию до 14:00 по московскому времени вместо нынешнего закрытия в 9:30.

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