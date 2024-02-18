Будущее России: бедность и архаизация

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Путин - наш президент! Он воюет с Западом, у него забот хватает. Описанные проблемы не надо вешать на него. Решать их предстоит народу. Победы! Справедливости!
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8 час.
Николай Николаевич
Да ну! Что-то я не наблюдаю копающихся в мусорках! И врать не хорошо.
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8 час.
Юрий Ильинов
Не передёргивайте! В его тексте нет про мусорки. Фотография иллюстритует: &quot;Из январского социологического опроса, проведенного иноагентами, ..&quot;  Сравнивая эти комменты с комментами военных, вижу, что военные намного честнее и объективней.
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7 час.

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