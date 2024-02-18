Будущее России: бедность и архаизация

Юрий Ильинов Путин - наш президент! Он воюет с Западом, у него забот хватает. Описанные проблемы не надо вешать на него. Решать их предстоит народу. Победы! Справедливости!

Николай Николаевич Да ну! Что-то я не наблюдаю копающихся в мусорках! И врать не хорошо.