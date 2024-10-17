«Пришло время»: мэр Омска Шелест рассказал об отставке главы Ленинского округа Зярко. Он переезжает в Томск, где займет пост первого заместителя мэра Дмитрия Махини (тоже омича).
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«Пришло время»: мэр Омска Шелест рассказал об отставке главы Ленинского округа Зярко. Он переезжает в Томск, где займет пост первого заместителя мэра Дмитрия Махини (тоже омича).