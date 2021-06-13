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Пол Джордж: «Мне плевать на Джо Инглса, следующий вопрос»

Пол Джордж: «Мне плевать на Джо Инглса, следующий вопрос»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж после 3-го матча серии плей-офф против «Юты» (132:106, 1-2) резко отреагировал на вопрос журналиста о форварде «Джаз» Джо Инглсе.

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