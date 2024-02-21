Сенатор Цеков поддержал идею денонсации договора с Германией от 1990 года

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поддержал идею денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года, озвученную главой немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрием Гемпелем.
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