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Рязанские новости

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В Рязани и Касимове изъяли почти 700 граммов наркотиков

В Рязани и Касимове изъяли почти 700 граммов наркотиков

Задержан 59-летний оптовый курьер-закладчик, из незаконного оборота изъято 691 грамм синтетических наркотиков, в том числе 624 грамма производного N-метилэфедрона и 67 граммов МДМА.

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