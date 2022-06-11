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Артисты выступят на Красной площади в рамках большого праздничного концерта в День России

Артисты выступят на Красной площади в рамках большого праздничного концерта в День России

globallookpress.com/ Konstantin Kokoshkin/Russian Look Мэр города Москвы Сергей Собянин анонсировал большой праздничный концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса первого эшелона, который пройдет на Красной площади столицы в День России.

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