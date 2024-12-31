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Космический взгляд на Москву: "Роскосмос" запечатлел снегопад 31 декабря

Космический взгляд на Москву: "Роскосмос" запечатлел снегопад 31 декабря

"Роскосмос" представил уникальный снимок циклона, который принёс снегопад в Москву 31 декабря. Снежные осадки начались рано утром, и, по данным городского хозяйства, могут продолжаться до 16:00 вторника.

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