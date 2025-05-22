Курс валют НБМ на 22 мая

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к евро, но укрепился по отношению к доллару. В частности, за день он уступил единой европейской валюте еще более трёх банов, но отыграл у американской валюты почти 12 банов, передает Noi.
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