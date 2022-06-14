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Таксопарки жалуются на высокую стоимость автомобилей и резко подорожавшие расходники

Таксопарки жалуются на высокую стоимость автомобилей и резко подорожавшие расходники

За последние полгода предприниматели не взяли ни одну новую машину — ни в лизинг, ни в кредит. Business FM спросила водителей о том, как они работают последние три месяцаТаксомоторный бизнес оказался на грани рентабельности, заявляют профсоюзы.

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