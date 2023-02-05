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Политолог Марков: рассказ Беннета о переговорах с Путиным в начале СВО показал, что Зеленский — «лжец», «трус» и «мелкий плут»

Политолог Марков: рассказ Беннета о переговорах с Путиным в начале СВО показал, что Зеленский — «лжец», «трус» и «мелкий плут»

Рассказ экс-руководителя правительства еврейского государства Нафтали Беннета о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в начале специальной военной операции (СВО) демонстрирует, что украинский президент Владимир Зеленский — «лжец», «трус» и «мелкий плут».

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