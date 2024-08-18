Министр обороны Белоруссии: ВС готовы реагировать на провокации Украины

Направленная на усиление границы с Украиной группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации, заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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