Политика Сегодня

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Суд в Севастополе приговорил к 10 годам колонии стрелявшего в сослуживца военнослужащего

Суд в Севастополе приговорил к 10 годам колонии стрелявшего в сослуживца военнослужащего

Севастопольский гарнизонный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему, который покушался на жизнь сослуживца, сообщает газета «Коммерсант».

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