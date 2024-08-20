В Китае предостерегли США от войны на нескольких фронтах

Война на нескольких фронтах часто заканчивается для стран катастрофой. США уже участвуют в войнах на востоке Европы и Ближнем Востоке, поэтому им не следует разжигать войну в Азии, 20 августа сообщает китайская газета Global Times.
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