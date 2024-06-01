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Известный артист унёс её на руках, а муж был этому рад: Любовь и страсть цыганской королевы Ляли Чёрной

Известный артист унёс её на руках, а муж был этому рад: Любовь и страсть цыганской королевы Ляли Чёрной

  Она была примой цыганского театра «Ромэн», у истоков создания которого стояла. Легендарная цыганская актриса Ляля Чёрная покоряла сердца публики своим талантом, но ещё она была так красива, что редкий мужчина мог пройти мимо, не обернувшись ей вслед.

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