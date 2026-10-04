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Зеленский соврал, говоря о покрытии бюджета Украины средствами ЕС – Соскин

Зеленский соврал, говоря о покрытии бюджета Украины средствами ЕС – Соскин

Экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский соврал, говоря о том, что дефицит в бюджете Украины удалось покрыть за счет средств, выделенных Европейским союзом.

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