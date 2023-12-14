Почти половина сброшенных на Газу израильских бомб являются неуправляемыми — разведка США

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Почти половина боеприпасов класса «воздух-земля», которые с 7 октября армия Израиля использовала в секторе Газа в ходе войны с ХАМАС, были неуправляемыми, согласно новой оценке, составленной управлением директора Национальной разведки США и предоставленной CNN тремя источниками.
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