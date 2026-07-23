Свадебная традиция в Китае сделала подружку невесты инвалидом

Инцидент произошёл во время ритуала, призванного изгонять злых духов.В центральной китайской провинции Хэнань 20-летняя жительница, приглашённая на свадьбу в качестве подружки невесты, получила перелом поясничного позвонка в результате опасного ритуала и впоследствии была признана инвалидом.