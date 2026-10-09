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Происшествия

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Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области выдан вид на жительство пожилому человеку

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области (далее - УВМ УМВД) ориентированы на первоочередное обслуживание маломобильных граждан и на постоянной основе оказывают помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не имеют возможности лично обратиться за получением государственных услуг в сфере миграции.

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