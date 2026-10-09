Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области выдан вид на жительство пожилому человеку

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области (далее - УВМ УМВД) ориентированы на первоочередное обслуживание маломобильных граждан и на постоянной основе оказывают помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые не имеют возможности лично обратиться за получением государственных услуг в сфере миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым