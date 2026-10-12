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Аналитик Гривач: запрет ЕС на российский газ может остаться формальностью

Аналитик Гривач: запрет ЕС на российский газ может остаться формальностью

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Гривач связал позицию Словакии по импорту российского газа с ценой и условиями поставок.

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