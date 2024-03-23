Украина. Разбиты Ладыженская, Змиевская ГРЭС и Днепровская ГЭС. Бурштынская ТЭЦ. Фото

Светлана Позднякова

А они наших детей жалеют??Они своих то не жалеют!переубивали больше половины…а чуть повзрослевших на войну,на убой…Россия должна победит!!!И это не обсуждается!!Мы долго миндальничали…Хватит!Наши сыны на передовых гибнут,совсем мальчишки!!Отважные герои своей Страны!!🇷🇺🙏