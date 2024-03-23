Заноза
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Заноза

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Украина. Разбиты Ладыженская, Змиевская ГРЭС и Днепровская ГЭС. Бурштынская ТЭЦ. Фото

Украина. Разбиты Ладыженская, Змиевская ГРЭС и Днепровская ГЭС. Бурштынская ТЭЦ. Фото

Станции в Винницкой и Харьковской областях попали под удар. В частности, были уничтожены Ладыженская и Змиевская ГРЭС и Днепровская ГЭС.

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Комментарии
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Светлана Позднякова
А они наших детей жалеют??Они своих то не жалеют!переубивали  больше половины…а чуть повзрослевших на войну,на убой…Россия должна победит!!!И это не обсуждается!!Мы долго миндальничали…Хватит!Наши сыны на передовых гибнут,совсем мальчишки!!Отважные герои своей Страны!!🇷🇺🙏
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18 час.
владимир рябченко
рожай тётя побольше... убивать это не твоё!! хотя... вспомнил снайперш в Чечне... ну так их за разные ноги к разным грузовикам и поехали...
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11 час.
ИП
Игорь Петров
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12 мин.

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