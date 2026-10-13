Врач Ляпина: профилактику деменции нужно начинать в 35–40 лет

Самарский врач-гериатр Ксения Ляпина советует начинать профилактику деменции в 35–40 лет, чтобы сформировать когнитивный резерв.
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