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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси сыграл впервые после ЧМ: вышел против «Коламбуса» на 53-й минуте и не реализовал голевой момент

Форвард « Интер Майами » Лионель Месси вышел на поле впервые после участия в ЧМ-2026 , где сборная Аргентины дошла до финала.

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