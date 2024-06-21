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Сегодня Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: вспоминаем яркий путь кумира поколений

Сегодня Виктору Цою могло бы исполниться 62 года: вспоминаем яркий путь кумира поколений

Виктор Цой родился в Ленинграде в 1962 году. С юных лет он увлекался музыкой и играл в различных группах, пока в 1981 году не основал группу "Кино", которая впоследствии стала одной из самых популярных рок-групп в СССР.

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