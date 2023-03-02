У блока AUKUS углубились проблемы со строительством атомных субмарин для Австралии

Два автора, Стив Магнуссон и Шон Карберри в цикле статей описывают ситуацию, сложившуюся через полтора года после отказа Австралии от французских подводных лодок.
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