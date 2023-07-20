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Егор Соловьев: «Главная цель – дебют за первую команду ЦСКА. При правильном подходе это вполне реально»

– В прошлом сезоне много ребят из «Красной Армии» и «Звезды» получили свои шансы в матчах за ЦСКА. Следил ли за юными одноклубниками, является ли это мотивацией и для тебя? – За некоторыми ребятами особенно следил.

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