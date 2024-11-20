RT поговорил с родственницей агента СБУ Гайдука в России

Телеканал RT сообщил о том, что в России были найдены родственники Николая Гайдука, 57-летнего гражданина Германии, задержанного по подозрению в подготовке терактов и работе на Службу безопасности Украины (СБУ).
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