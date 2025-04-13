Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Австрийский министр Плакольм требует прекратить помощь семьям из Украины

Австрийский министр Плакольм требует прекратить помощь семьям из Украины

Министр Австрии Клаудия Плакольм требует отменить особые льготы для беженцев из Украины.Австрийский министр по вопросам интеграции Клаудия Плакольм выступила с резкой критикой действующей системы помощи украинским беженцам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Все побумажкам читают присланые из ЦРУ.А живет она тоже пр бумажке? Когда там в туалет можно сходить ей?
Ответить
17 час.
наверх