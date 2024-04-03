Как Майкл Джексон предотвратил Третью мировую войну

Третья мировая война между Россией и странами НАТО могла начаться 12 июня 1999 года. Но этого не произошло из-за британского генерала Майкла Джексона, который отказался выполнять приказ своего американского коллеги Уэсли Кларка.
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