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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Новокиевской школе прошел выпускной для обучающихся 9-го и 11-го классов

В Новокиевской школе прошел выпускной для обучающихся 9-го и 11-го классов. Выпускники и их близкие с волнением ждали этого часа.

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