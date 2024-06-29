В Новокиевской школе прошел выпускной для обучающихся 9-го и 11-го классов. Выпускники и их близкие с волнением ждали этого часа.
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В Новокиевской школе прошел выпускной для обучающихся 9-го и 11-го классов. Выпускники и их близкие с волнением ждали этого часа.