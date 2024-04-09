Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Около 17,7 тыс. жителей ЗАО получили современное жилье по реновации Журналистам стало известно, что на западе Москвы в рамках программы реновации строятся и проектируются 46 жилых домов, в которые переедут порядка 40 тыс.
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