Появились кадры, как спасенного в Москве львенка кормят из бутылочки

Спасенная в Москве трехмесячная львица находится в центре реабилитации диких животных, куда ее сразу отправили для обследования, ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила «Звезде» руководитель пресс-службы столичной Прокуратуры Людмила Нефедова.
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