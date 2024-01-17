Макконелл: сенат на следующей неделе может приступить к работе над помощью Киеву

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконелл заявил, что американский сенат на следующей неделе может начать работу над запросом президента страны Джо Байдена на цели национальной безопасности, в том числе и на помощь Киеву.
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