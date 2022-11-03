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Губернатор Владимирской области Авдеев пообещал организовать полевую почту

Губернатор Владимирской области Авдеев пообещал организовать полевую почту

Это здорово облегчит родным связь с теми, кто отправился на фронт.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что склад для обеспечения всем необходимым наших воюющих земляков уже в стадии создания на одной из приграничных территорий.

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