Губернатор Владимирской области Авдеев пообещал организовать полевую почту

Это здорово облегчит родным связь с теми, кто отправился на фронт.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что склад для обеспечения всем необходимым наших воюющих земляков уже в стадии создания на одной из приграничных территорий.
Это здорово облегчит родным связь с теми, кто отправился на фронт.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что склад для обеспечения всем необходимым наших воюющих земляков уже в стадии создания на одной из приграничных территорий.
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