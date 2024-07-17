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Что имела в виду Ольга Ковитиди

 Несколько  дней   у  всех  на  слуху    была    бывший    сенатор  от Крыма    пани  Ольга  Ковитиди  -  сначала  она  отметилась   громкими,  вызвавшими     резонанс    заявлениями,  а  потом  её     и  вовсе  убрали  из  сенаторов   -  уж  не  знаю,   то  ли   из-за   её  заявлений, то    ли    просто  из-за  того   что      пришло  время  сенаторов  от  Крыма   заменить.

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