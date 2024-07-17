Что имела в виду Ольга Ковитиди

Несколько дней у всех на слуху была бывший сенатор от Крыма пани Ольга Ковитиди - сначала она отметилась громкими, вызвавшими резонанс заявлениями, а потом её и вовсе убрали из сенаторов - уж не знаю, то ли из-за её заявлений, то ли просто из-за того что пришло время сенаторов от Крыма заменить.