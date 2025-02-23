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Жена Бьорндалена назвала рекорд Йоханнеса Бе некорректным

Жена Бьорндалена назвала рекорд Йоханнеса Бе некорректным

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева отреагировала на рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Бе по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ).

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