Жена Бьорндалена назвала рекорд Йоханнеса Бе некорректным

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева отреагировала на рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Бе по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ).