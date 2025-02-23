Жена Бьорндалена назвала рекорд Йоханнеса Бе некорректным

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева отреагировала на рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Бе по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ).
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