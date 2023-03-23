В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело 36-летней женщины

В Новосибирске местные жители обнаружили под окнами многоэтажного дома тело 36-летней женщины. Об этом передает «Вести Новосибирск» со ссылкой на главу регионального СУ СКР по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елену Коновалову.